Occhiuzzi: “Il Cosenza crea occasioni, ma non conclude. Troppo nervosismo”

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

“Sapevamo che ci toglievano profondità e quindi dovevamo cercare di aggirare sull’esterno, ci siamo riusciti in un paio di occasioni. L’avevamo preparata così perché la Salernitana è una squadra granitica”. Lo ha detto il tecnico rossoblù Roberto Occhiuzzi nel post gara di Cosenza – Salernitana finita con la sconfitta dei rossoblù per 0-1.

“C’è stato un po’ di nervosismo di troppo da parte nostra, siamo stati precipitosi. Non abbiamo sfruttato – evidenzia l’allenatore – le situazioni a noi favorevoli, in determinati momenti il nostro palleggio doveva essere più veloce. Le occasioni le abbiamo avute, vedi Bahlouli e Petre”.

“La squadra crea, arriverà il momento in cui inizieremo a metterla dentro”, dice ancora Occhiuzzi. “Non faccio esperimenti, prendo le decisioni in base alle prestazioni dei miei giocatori durante la settimana. Loro (gli avversari) spezzavano molto il gioco e non ci davano la possibilità di avere continuità di manovra. Nonostante questo c’è da recriminare, pareggiando non avremmo rubato nulla. Dispiace ancora una volta per i pochi minuti di recupero concessi”.

“Non ho mai nulla da ridire sugli arbitri ma questa decisione mi ha lasciato un po’ perplesso, – dice riferendosi all’espulsione di Ba -. Peraltro è la seconda volta che capita in pochi giorni. I lati negativi? Non mi è piaciuta la frenesia con cui abbiamo gestito alcuni momenti. Il passo indietro è stato a livello mentale, ho intenzione di lavorarci parecchio in settimana, in un campionato combattuto come quello di Serie B è un aspetto fondamentale”, conclude Occhiuzzi.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB