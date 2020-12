Incendio in un’abitazione, illeso un 90enne

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Disavventura a lieto fine per un 90enne rimasto illeso nell’incendio che ha interessato la sua abitazione a San Benedetto Ullano, comune in provincia di Cosenza.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi quando una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rende, per un incendio che, originatosi dalla canna fumaria, ha interessato il piano superiore di un appartamento su più livelli.

All’interno dell’abitazione, al momento del rogo, c’era solo l’anziano che non ha riportato alcun danno. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza dei locali anneriti dal fumo sprigionatosi a seguito del rogo.

L’abitazione, in via precauzionale, è stata dichiarata inagibile in attesa di ulteriori verifiche. L’anziano ha trovato una sistemazione da alcuni parenti.

