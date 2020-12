Incendiato ingresso di un ristorante a Rende, indagini

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Persone non indentificate hanno incendiato, a scopo intimidatorio, la porta d’ingresso di un ristorante in via Repaci, a Rende, nel complesso dove è presente un ipermercato e una nota palestra. Ignoti, approfittando della giornata di chiusura del locale per riposo settimanale, hanno dato fuoco, danneggiandolo, all’infisso.

Ad allertare i proprietari sono stati i carabinieri. Secondo quanto si è potuto apprendere, i militari intervenuti sul posto hanno anche rilevato la presenza di tracce di liquido infiammabile e una spranga di ferro utilizzata, probabilmente, per entrare all’interno o danneggiare la porta. Indagini sono in corso per risalire agli autori dell’intimidazione.

