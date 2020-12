Droga, due arresti nel cosentino

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Agenti di Polizia in servizio presso il Commissariato di Corigliano-Rossano hanno arrestato per droga due persone, il nigeriano O.P. di 29 anni, e il senegalese C. L., di 23, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, dopo aver acquisito i primi riscontri, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’abitazione dei predetti, dove a seguito di perquisizione personale di uno dei due soggetti, venivano rinvenuti due involucri di stupefacente pronta per lo spaccio, mentre durante la perquisizione domiciliare, è stata trovata, nascosta nella manica di un giubbotto altra droga (circa 200 grammi), nonché materiale per il confezionamento e strumenti di precisione per la pesatura.

Sulla scorta degli elementi raccolti, per i due sono scattate le manette. Su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, i due sono stati sottoposti agli areresti domiciliari.

