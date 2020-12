Sbanda con l’auto e precipita per metri in un viadotto, morto

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un giovane, di cui non si conoscono le generalità, è morto nel giorno di Natale in un incidente stradale sulla statale 18, all’altezza di Diamante, centro costiero del Cosentino.

Per cause in corso di accertamento, l’auto guidata dalla vittima è finita fuori strada precipitando per alcuni metri nei pressi di un viadotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi. Nulla da fare per la giovane vittima.

