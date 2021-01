Grave incidente stradale nel Cosentino, un morto e due feriti

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

E’ di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla statale 18 “Tirrena Inferiore” nel territorio comunale di San Nicola Arcella, centro costiero dell’Alto Tirreno Cosentino.

Un veicolo, per cause in corso di accertamento è sbandato uscendo fuori strada. Il sinistro mortale si è verificato in direzione Salerno.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale, le forze dell’ordine per i rilievi e i vigili del fuoco. Le squadre Anas hanno temporaneamente chiuso il traffico verso nord per consentire la rimozione del mezzo incidentato e la pulizia della carreggiata.