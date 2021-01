La Regione Calabria da domenica sarà zona arancione

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 Gennaio e che riguarda cinque regioni che passano in zona arancione. Si tratta delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Lo fa sapere in una nota il ministero della Salute.

Il provvedimento, fa sapere il dicastero, viene emesso sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia. C’è da attendere l’ordinanza per capire se siano state apportate modifiche alle restrizioni e alle limitazioni già previste per le zone arancioni.