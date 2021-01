Suicidio dottor Marrocco, stamane i funerali a Cosenza

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Si svolgeranno stamane alle 9,30, nella Chiesa di Santa Teresa, a Cosenza, i funerali del dottor Lucio Marrocco, morto suicida giovedì sera in centro città. Marrocco aveva 56 anni ed era direttore di dipartimento dell’Azienda ospedaliera responsabile del piano di vaccinazioni per gli operatori sanitari degli ospedali di Cosenza e Rogliano. Marrocco si è tolto la vita lanciandosi dal balcone del palazzo di via Siniscalchi, nei pressi della sede Asp cosentina, dove risedeva con la famiglia.

Sconosciuto il motivo dell’estremo gesto che ha fatto piombare la città nello sconcerto totale. Secondo quanto riportano alcuni media locali il medico soffriva da qualche tempo di depressione, aggravata dalle pressioni dell’emergenza sanitaria e, non ultimo, la gestione della campagna vaccinale sui colleghi.

Il dottor Lucio Marrocco era il coniuge di Simona Loizzo, anche lei dirigente medico all’Annunziata di Cosenza, entrambi molto conosciuti e stimati in città.