Maltempo, nevica nuovamente a Cosenza e hinterland

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

1 di 3

In serata è ripreso a nevicare a Cosenza città e in tutto l’hinterland, con copiose precipitazioni nevose al di sopra dei 500 metri, in particolare nei centri della Presila, così come nei centri montani del Tirreno cosentino. Nel capoluogo cade ‘acqua neve’, bei fiocchi invece in frazioni come Donnici.

Al momento non è pervenuta alcuna segnalazione di soccorso alla centrale dei Vigili del fuoco di Cosenza. La circolazione sull’A2 e sulle arterie interne, come la statale 107, sembra scorrevole, riferiscono dalla centrale operativa. Sono in ogni caso pochi i veicoli in circolazione per via delle limitazioni notturne. L’Anas è al lavoro coi mezzi spargi sale.

La protezione civile si è comunque attivata per far fronte alle criticità che possono presentarsi sulle strade interpoderali.

Da parte dei sindaci non sono al momento pervenute ordinanze di chiusura delle scuole. La notte è lunga, e un ulteriore abbassamento delle temperature potrebbe “sorprendere” i cittadini lunedì mattina.