Viaggiavano in auto con 2 kg di “erba”. La Polizia arresta 4 ‘corrieri’

Agenti di Polizia in servizio presso il Commissariato di Corigliano-Rossano, nel corso di controlli, hanno arrestato in flagranza, per droga, quattro persone, uno dei quali minorenne, tutti residenti nell’area urbana della città.

Un quarantunenne e un minore erano a bordo di un’autovettura, mentre altri due trentenni su un’altra. I veicoli viaggiavano in coppia con i mezzi uno di seguito all’altro, quando sono stati fermati dai poliziotti della Squadra Volante mentre transitavano verso Corigliano sulla strada provinciale 252, località San Nico.

Dalle perquisizioni veicolari, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato due involucri, uno su ciascuna auto, contenenti marijuana per un totale di quasi due kg di “erba”.

Gli arrestati maggiorenni su disposizione del pm di turno presso Procura della Repubblica di Castrovillari sono stati tradotti in carcere, mentre il minore, su disposizione del tribunale dei minorenni, è stato tradotto presso l’omonimo Istituto penale di Catanzaro.