Scuola, Spirlì conferma: “Superiori in presenza da lunedì 1 Febbraio”

Da lunedì prossimo in Calabria gli studenti delle superiori potranno rientrare a scuola in presenza. Lo conferma in un video postato sui social il presidente facente funzioni della regione Nino Spirlì affermando che “sulla didattica i confini entro i quali ci possiamo muovere sono quelli dettati dal Consiglio di Stato”.

Questo “vuol dire che non c’è possibilità di andare oltre il Consiglio di Stato che impone il ritorno alla didattica in presenza a meno di fatti così rilevanti e gravi da imporre una decisione diversa”.

La didattica a distanza è ora praticata solo dagli alunni delle superiori, e “l’interdizione” a entrare in classe è fissata sino alla fine di gennaio. A meno di altri provvedimenti governativi, si potrebbe dunque avere i ragazzi a scuola in presenza da lunedì 1 Febbraio.