Aveva in casa una pistola clandestina, arrestato

Agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano- Rossano hanno arrestato un 62enne, C. D., residente a Corigliano – Rossano, in quanto sorpreso in flagranza con arma clandestina.

Nel corso di un controllo operato presso l’abitazione dell’uomo, gli Agenti operanti hanno scoperto che l’uomo aveva nascosto in una borsa all’interno della camera da letto una pistola tipo revolver calibro 22 , perfettamente funzionante e ben oleata, ma con il numero di matricola abraso.

L’arma è stata rinvenuta insieme a 102 proiettili per pistola dello stesso calibro, anch’essi sottoposti a sequestro penale. Il 62enne, come disposto dal pm di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari.