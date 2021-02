Maltempo, gravissimi danni all’acquedotto Abatemarco. Acqua a rischio nel Cosentino

Gli smottamenti per il maltempo hanno danneggiato le condotte. I tecnici Sorical sono al lavoro per riparare e prevenire il peggio. Situazione grave a San Donato di Ninea dove si sono staccate delle vere e proprie colate di fango e detriti sulle pendici del monte Mula ed hanno investito in pieno la condotta principale dell’acquedotto