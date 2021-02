Abuso d’ufficio e falso, 6 misure cautelari per dirigenti ed ex dell’Asp di Cosenza

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI LASCIA UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB OPPURE SEGUICI SUL CANALE TELEGRAM

Abuso d’ufficio e falso in atto pubblico. Sono queste le accuse per sei indagati, tra dirigenti ed ex dirigenti della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza raggiunti stamani da una ordinanza che dispone per i manager coinvolti il divieto di dimora.

Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di finanza cosentina, è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della locale Procura della Repubblica.

I particolari dell’indagine saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata alla presenza del procuratore capo Mario Spagnuolo, del comandante regionale della Calabria, generale Guido Mario Geremia e del comandante provinciale della Guardia di finanza di Cosenza, Danilo Nastasi.

In aggiornamento