Serie B, ai Lupi non basta Sciaudone: Cosenza SPAL 1-1

Finisce in parità 1-1 la gara al Marulla tra Cosenza e SPAL. I Lupi vanno in vantaggio nel primo tempo con Sciuadone, agganciati da Mora nella ripresa. La squadra di Occhiuzzi è a 21 punti in classifica a un passo dalla Reggina, che oggi ha vinto 2-0 a Pescara.

Primo tempo che inizia con l’aria di rete per il Cosenza. Al 13′ Sciaudone ha spazio dai 20 metri e calcia, ma Berisha blocca in due tempi. Quattro minuti dopo una conclusione ospite lambisce il palo. Ma al 25′ arriva il vantaggio cosentino: Assist di Tremolada per Sciuadone che di piatto batte il portiere ospite. Ancora pericolosi i rossoblù con Carretta.

Nella ripresa ferraresi in attacco: Al 9′ Falcone con i piedi si oppone alla conclusione ravvicinata di Ranieri. Tre minuti più tardi, al 12′, sugli sviluppi di un corner arriva il pareggio degli ospiti. Lo realizza Mora con un colpo di testa che incoccia sulla traversa prima di insaccarsi alle spalle di Falcone. Dopo qualche occasione per entrambe le squadre, al 38′ l’arbitro annulla una rete di Moro per fuorigioco. Finisce 1-1 al San Vito. Mister Occhiuzzi rammaricato di non aver chiuso la partita nel primo tempo.

COSENZA: Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo, Sciaudone, Petrucci, Vera (43′ st Corsi); Tremolada (38′ st Bahlouli); Carretta, Gliozzi (14′ st Trotta). A disposizione: Matosevic, Saracco, Schiavi, Ba, Kone, Antzoulas, Sueva. All. Occhiuzzi.

SPAL: Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Missiroli (30′ st Segre), Mora (27′ st Esposito), Valoti, Strefezza; Paloschi, Seck (27′ st Moro). A disposizione: Thiam, Gomis, Tomovic, Spaltro, Sala, Tumminello. All. Marino.

ARBITRO: Eugenio Abbattista di Molfetta (Yoshikawa – Di Monte). IV UOMO: Antonio Rapuano di Rimini.

MARCATORI: 25′ pt Sciaudone (C), 12′ st Mora (S).

NOTE: Partita disputata a porte chiuse. Giornata soleggiata con temperatura mite. Ammoniti: 10′ pt Gerbo (C), 30′ pt Valoti (S), 34′ st Okoli (S). Angoli: 3-8 (pt 0-2). Recupero: 1′ pt; 3′ st.