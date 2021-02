Serie B, Cittadella Cosenza 1-1. Al 90′ pareggio di capitan Corsi

Il Cosenza pareggia 1-1 fuori casa col Cittadella grazie a una prodezza nel finale di capitan Corsi, che ha agguantato il pareggio al 90′ dopo il vantaggio dei padroni di casa siglato al 4′ del primo tempo. I Lupi sono appaiati a 22 punti con la Reggina.

La cronaca

Primo tempo

4′ Padroni di casa subito in vantaggio con il colpo di testa di Proia.

8′ Splendida azione corale dei Lupi conclusa da Vera che va ad un passo dal gol del pari.

10′ Ammonito Tremolada per proteste.

11′ Cartellino giallo per Perticone.

17′ Altra chance per i Lupi: Tremolada cerca e trova Corsi in area di rigore ma il capitano non arriva sul pallone con i tempi giusti e non riesce ad indirizzare il pallone nello specchio della porta.

24′ Cross di Vera impattato da Trotta che prova a sorprendere Kastrati colpendo al volo con il petto, palla alta.

29′ Sul tiro di Branca arriva la deviazione fondamentale di Schiavi che sposta la traiettoria in corner.

32′ Branca trattiene Petrucci e viene ammonito.

44′ Altro giallo per gli ospiti, questa volta a farne le spese è Petrucci.

45′ Un minuto di recupero.

46′ Intervallo, parziale di uno a zero per il Cittadella.

Secondo tempo

Cambio nel Cosenza: Ba al posto di Vera.

2′ Sinistro pericolosissimo di Tremolada che sfiora il palo.

8′ Trotta serve bene Carretta che si trova solo di fronte a Kastrati ma calcia centralmente e l’occasione sfuma.

11′ Sul destro secco di Cassandro è attento Falcone che si accartoccia e blocca.

15′ Sostituzione nel Cittadella: esce Ogunseye, entra Tsadjout.

17′ Mister Occhiuzzi richiama in panchina Tremolada, al suo posto entra Bahlouli.

18′ Conclusione larga di Bahlouli dai 20 metri.

20′ Pericolo Cittadella, Baldini impegna Falcone con un colpo di testa ravvicinato.

22′ Scintille tra Legittimo e Proia, ammoniti entrambi.

27′ Ammonito Sciaudone.

28′ Doppio cambio nelle file dei padroni di casa: Gargiulo per Proia e Rosafio per Tavernelli.

30′ Cartellino giallo per Rosafio che ostruisce la rimessa in gioco di Falcone.

31′ Terzo cambio nel Cosenza: Sueva prende il posto di Carretta.

34′ Intervento duro di Camigliano su Bahlouli, ammonito.

35′ Occasione sui piedi di Petrucci che sugli sviluppi di un calcio d’angolo tenta un pallonetto per beffare Kastrati fuori dai pali ma la conclusione è alta.

37′ Ennesimo cartellino giallo sventolato da Robilotta a Gargiulo.

39′ Cambio nel Cittadella: Beretta al posto di Baldini.

45′ PAREGGIO DEL COSENZA!! HA SEGNATO IL CAPITANO ANGELO CORSI!!!

45′ Concessi 4 minuti di recupero.

46′ Entra Idda al posto di Petrucci.

50′ Fischio finale.

IL TABELLINO

CITTADELLA: Kastrati; Cassandro, Perticone, Camigliano, Donnarumma; Branca, Pavan, Proia (28′ st Gargiulo); Baldini (39′ st Beretta); Tavernelli (28′ st Rosafio), Ogunseye (15′ st Tsadjout). A disposizione: Maniero, Benedetti, Adorni, D’Urso, Frare, Mastrantonio. All. Venturato.

COSENZA: Falcone; Ingrosso, Schiavi, Legittimo; Corsi, Petrucci, Sciaudone, Vera (1′ st Ba); Tremolada (17′ st Bahlouli); Carretta (31′ st Sueva), Trotta. A disposizione: Matošević, Saracco, Idda, Bouah, Antzoulas. All. Occhiuzzi.

ARBITRO: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Tardino – Ruggieri). IV UOMO: Alberto Santoro di Messina.

MARCATORI: 4′ pt Proia (CI), 45′ st Corsi (CO).

NOTE: Gara disputata a porte chiuse in una serata non particolarmente fredda con temperatura di circa 9°C. Ammoniti: 10′ pt Tremolada (CO), 11′ pt Perticone (CI), 32′ pt Branca (CI), 44′ pt Petrucci (CO), 22′ st Legittimo (CO), 22′ pt Proia (CI), 27′ st Sciaudone (CO), 30′ st Rosafio (CI), 34′ st Camigliano (CI), 37′ st Gargiulo (CI). Angoli: 5-5 (pt 4-0). Recupero: 1′ pt; 4′ + 1′ st.

