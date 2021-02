Frane e smottamenti tra Carolei, Potame e Lago. Fabbricato pericolante, chiusa l’arteria

Uno smottamento dovuto alle incessanti piogge di questi giorni si è verificato ieri sera lungo la strada che collega Carolei a Potame, in provincia di Cosenza. La frana ha messo in serio pericolo un fabbricato privato che risulta instabile ed è adiacente alla strada.

Per consentire le operazioni di monitoraggio e di intervento l’Anas ha provveduto a chiudere il traffico in entrambe le direzioni. Possono circolare solo i mezzi di soccorso.

Inoltre, – comunica Anas – a causa di un’altra frana, la strada statale 278 ‘Di Potame’, è temporaneamente chiusa – in entrambe le direzioni – in prossimità del Viadotto ‘Timpanello 2’, in località ‘Lago di Amantea’, in provincia di Cosenza. Il traffico veicolare è deviato sul percorso alternativo segnalato sul posto.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM