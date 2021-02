Sfrecciano in monopattino per colpire alle spalle, allarme a Cosenza

A Cosenza sono diverse ormai le segnalazioni giunte alle forze dell’ordine che parlando di ragazzini che, in città, sfrecciano sui monopattini o bici elettriche per poi colpire alle spalle le persone sole o anziane per poi allontanarsi in gran fretta.

Gli episodi si registrano in particolare, secondo quanto si è potuto apprendere, nel tratto del Parco del Benessere nei pressi dei Due Fiumi.

Le forze dell’ordine hanno avviato una serie di controlli, avvalendosi anche delle telecamere di videosorveglianza della zona. Alcuni cittadini cui è capitato di assistere senza poter fare nulla alle incursioni hanno anche scritto dei post sulle proprie bacheche di Facebook per lanciare l’allarme sul fenomeno e mettere in guardia soprattutto gli anziani. (Ansa)

