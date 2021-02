Trovato con diverse dosi di droga, arrestato un pusher

I carabinieri della Stazione di Cariati, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto ai reati in materia di sostanze stupefacenti, coadiuvati dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Rossano, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio C. M., cariatese di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma, nello specifico, stavano svolgendo un posto di controllo lungo il tratto cittadino della Strada Statale 106, quando hanno notato il giovane che, transitando a piedi nei pressi della pattuglia, ha tentato di dileguarsi velocemente con fare sospetto.

Tale atteggiamento non è sfuggito ai carabinieri che, avendo conoscenza dei trascorsi del soggetto, hanno deciso di seguirlo. Una volta raggiunto, è stato sottoposto ad un approfondito controllo che ha permesso di rinvenire, occultate addosso, una ventina di dosi di marijuana, per un peso complessivo di dieci grammi.

La successiva perquisizione domiciliare effettuata dagli uomini della Benemerita consentiva altresì di rinvenire un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il ventinovenne è stato pertanto tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato rimesso in libertà non ritenendo allo stato necessaria l’applicazione di misure coercitive, mentre gli atti sono trasmessi alla medesima autorità giudiziaria per la richiesta di convalida dell’arresto.

