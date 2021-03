E’ morto uno dei feriti coinvolti nell’incidente alla Crocetta. Gravissima la figlioletta

E’ morto all’ospedale di Cosenza uno dei feriti gravi coinvolti stamane in un drammatico scontro frontale avvenuto all’interno della Galleria della Crocetta, sulla statale 107 Silana Crotonese, tra Paola e Cosenza.

La vittima si chiamava Nuccio Guerino Matera, di 48 anni, di Rende. L’uomo è giunto in ospedale in condizioni disperate. Po hanno potuto fare i medici. La figlia della vittima, 10 anni, trasportata insieme al padre in elisoccorso all’Annunziata, è stata operata d’urgenza ma versa in gravissime condizioni. Da quanto appreso, serve solo un miracolo.

Lo scontro frontale è avvenuto per cause in corso di verifiche, all’ingresso del tunnel tra una Jeep e una Alfa 147. Nel sinistro c’è un altro ferito che non verserebbe in pericolo di vita. Coinvolto pure un altro mezzo.

Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti la Polizia stradale, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas. La circolazione è stata interrotta a lungo.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM