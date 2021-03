Sequestrato depuratore nel cosentino, denunciato sindaco

I carabinieri forestale hanno sequestrato il depuratore delle acque reflue di Mongrassano e denunciato il sindaco e l’amministratore della ditta che gestisce l’impianto per attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali e scarico al suolo senza autorizzazione.

Nel corso di un controllo nella struttura ubicata nel centro urbano in località “La Benedetta”, i militari hanno accertato il non corretto funzionamento dell’impianto.

In particolare è stato rilevato lo sversamento di fanghi non trattati e smaltiti direttamente sul suolo agricolo. I sigilli sono stati apposti al depuratore, compresa l’intera area su cui insiste, e alla condotta fino allo scarico sul suolo. Per la mancata autorizzazione allo scarico è stata elevata una sanzione amministrativa.

