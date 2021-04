Dosi di droga sotto il materasso, arrestato un 54enne

Aveva nascosto sotto il materasso della stanza da letto 37 dosi di cocaina, in una scarpa da ginnastica 5 grammi di marijuana e in giro per casa denaro contante. Un uomo di 54 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

A scoprire i nascondigli della sostanza stupefacente e dei soldi sono stati militari grazie all’unità cinofila “Manco” dello Squadrone Eliportato di Vibo Valentia a seguito dei controlli antidroga effettuati negli alloggi popolari a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano.

In particolare, nel corso della perquisizione in casa del 54enne è stata trovata la cocaina, divisa in diverse confezioni sigillate e pronte per essere vendute, 600 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio e materiale per il confezionamento. Nella scarpa da ginnastica riposta in un mobiletto c’erano cinque grammi di marijuana.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM