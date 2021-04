Sbanda con la moto e muore a 39 anni. Dramma nel cosentino

Un uomo di 39 anni, Salvatore Marino, di Verbicaro, centro del cosentino, è morto ieri sera, nel giorno di Pasqua, in un incidente stradale autonomo.

Dalle prime ricostruzioni, Marino era in sella alla sua moto quando, per cause da verificare, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto. I soccorsi si sono rivelati inutili. L’uomo, che faceva il commerciante, è deceduto sul colpo.

“La comunità – scrive il comune di Verbicaro – si sente smarrita per la perdita improvvisa ed inaspettata di un giovane padre di famiglia, amico di tutti. Ciascuno di noi ieri sera, ha voluto sperare che quella brutta notizia, iniziata a circolare, fosse solo un malinteso. Purtroppo, con una tristezza infinita, questa mattina non ci siamo svegliati da un brutto incubo, tutto era un’incomprensibile realtà. Salvatore, con te se ne va uno dei sorrisi più genuini e sinceri, se ne va un uomo dedito alla famiglia, al lavoro e alla vita. Mancherai infinitamente ai tuoi cari e mancherai a chiunque ha avuto modo di conoscerti o di incontrare anche solo per un attimo quei tuoi occhi che trasmettevano la vera voglia di vivere”.

