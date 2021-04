Due giovani del Cosentino muoiono dopo il vaccino anti-Covid. “Nessun nesso”

Una ragazza di 25 anni e un uomo di 39 sono deceduti improvvisamente ad Acri, centro in provincia di Cosenza, a causa di un arresto cardiaco. I decessi sono avvenuti pochi giorni fa.

La notizia è riportata da alcuni media locali online in cui si legge che i due giovani “si erano sottoposti alla vaccinazione con il siero Astrazeneca”, recentemente al centro di un blocco in Italia e in Ue per le gravi reazioni avverse registrate. Poi l’Ema l’ha reimmesso in commercio liquidando le morti sospette come “non correlate” alle iniezioni. L’uomo era originario di Castrolibero.

Sulle due morti sospette sono state avviate indagini. Probabilmente, come diversi altri casi, si tratta di altre coincidenze. I decessi, si apprende, “non hanno alcun nesso con il vaccino”. I due giovani prima di farsi l’iniezione godevano di ottima salute.

