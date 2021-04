Torna fruibile Piazza Bilotti dopo il dissequestro, soddisfatto il sindaco Occhiuto

Dopo oltre un anno dalla chiusura, piazza Bilotti, a Cosenza, è stata restituita ai cittadini ma anche alle attività commerciali dell’area, già duramente colpiti dalle chiusure imposte da governo e regione.

La decisione del Tribunale di Cosenza è arrivata a poco meno di un anno dall’apposizione dei sigilli disposta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nell’ambito dell’operazione denominata “Piazza Sicura”.

Il dissequestro riguarda solo una parte dell’area situata nel cuore del centro storico della città. Ritornano fruibili il parcheggio interrato per le automobili nonché l’area food; resta, invece, il vincolo solo per l’area del Museo Multimediale.

“E’ stato necessario un po’ di tempo, ma alla fine Piazza Bilotti è stata restituita ai cittadini. Non possiamo che essere felici e accogliere con soddisfazione il provvedimento di dissequestro del Tribunale di Cosenza che ringrazio per aver dato corso alle istanze che il Comune, attraverso l’avvocato Nicola Carratelli, aveva rappresentato.”

Commenta così il Sindaco Mario Occhiuto il provvedimento con il quale la sezione penale del Tribunale di Cosenza, nella sua composizione collegiale (Presidente Dott.ssa Carmen Ciarcia, giudici Dott.ssa Stefania Antico e Dott.ssa Iole Vigna) ha oggi disposto il dissequestro di Piazza Bilotti restituendola all’Amministrazione comunale. Il dissequestro riguarda – si legge nel dispositivo – “la parte diversa dall’area museale e corrispondenti spazi superiori e inferiori, come delimitati dalla transennatura apposta per impedire l’accesso al pubblico”.

“Quel che è importante oggi – sottolinea Mario Occhiuto – è che Piazza Bilotti sia restituita, dopo quasi un anno, alla città e che dopo tutte le vicissitudini che ha attraversato torni ad essere fruibile quasi nella sua interezza, eccezion fatta per l’area museale e per alcuni spazi ad essa corrispondenti. L’opera che abbiamo realizzato con grande convinzione, nonostante sia stata lungamente contrastata e sulla quale si sono addensate denunce le più diverse ed ogni genere di ostacolo, da più parti alimentato, rappresenta un’opera di architettura contemporanea che fa assumere alla nostra città una connotazione altamente innovativa. Grazie al dissequestro, Piazza Bilotti – ha aggiunto Occhiuto – tornerà a disposizione dei cittadini, ma anche dei commercianti, provati da questo periodo di fermo e dalla pandemia, ma tornerà soprattutto nella disponibilità dei giovani che – ci auguriamo prestissimo – possano riappropriarsi della socialità perduta a causa del diffondersi e propagarsi del virus. Torna ad essere utilizzato il parcheggio interrato al servizio della più grande e attrattiva area commerciale all’aperto della Calabria che è la nostra isola pedonale di Corso Mazzini, così come tornerà agibile l’area food di un importante marchio internazionale, punto di riferimento per i nostri giovani. Con la realizzazione di Piazza Bilotti – ha aggiunto il Sindaco Occhiuto – abbiamo portato a compimento un’opera di rigenerazione urbana che ha trasformato un improponibile slargo pieno di lamiere, con le automobili che salivano da Piazza Kennedy e con livelli di inquinamento non certamente propri di una città moderna, civile e sostenibile, in uno spazio polivalente completamente pedonalizzato e rinnovato e del quale si avvantaggeranno le nuove generazioni di cosentini anche negli anni a venire. Il fatto che la piazza venga oggi dissequestrata mitiga, in qualche misura, tutte le amarezze di questo lungo periodo e quella, in particolare, di dover subire un processo per l’approfondimento nel merito delle questioni relative alle procedure per il collaudo di Piazza Bilotti. Procedure di collaudo che ho voluto stimolare sempre e comunque nell’intento e nell’onestà intellettuale di lasciare alla città opere sicure per i cittadini. Ogni stimolo dato ai tecnici ha avuto, infatti, come obiettivo quello di predisporre, e nel migliore dei modi possibile, tutti gli atti necessari per la consegna della piazza ai cittadini, ovviamente sempre nella massima sicurezza e per il bene della collettività. Ribadisco, infine, il mio ringraziamento alla magistratura e la mia piena fiducia nel suo operato. Bene hanno fatto i giudici a disporre gli opportuni accertamenti del caso, in presenza di dubbi sulla sicurezza di un’opera pubblica”.

Il collegio del Tribunale di Cosenza ha disposto il dissequestro della piazza dopo aver esaminato la richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Catanzaro il 17 aprile 2020, depositata il 3 aprile scorso dal difensore dell’Amministrazione comunale, avvocato Nicola Carratelli, dopo aver acquisito il parere favorevole del PM e dopo aver preso atto dell’esito dell’attività di verifica della sicurezza e della consistenza delle opere e delle strutture in calcestruzzo della piazza, come da relazione tecnica redatta, su incarico dell’Amministrazione comunale, dalla Sismlab s.r.l..

Il provvedimento di dissequestro è stato adottato a seguito dell’intervenuto adempimento delle attività propedeutiche alla revoca del sequestro, individuate e prescritte dal Gip su conforme parere del PM, quali condizioni per la riapertura al pubblico della piazza. Il Tribunale di Cosenza nel disporre il dissequestro ha ritenuto sussistenti le condizioni per la fruibilità della piazza e dei relativi locali e strutture, per la parte diversa dall’area museale e corrispondenti spazi superiori e inferiori (appositamente transennati per impedire l’accesso al pubblico) essendo venute meno le ragioni di cautela poste a base del vincolo originario.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb Seguici anche su TELEGRAM