Droga a Corigliano-Rossano, la Polizia arresta due persone

Due persone sono state arrestate con l’accusa di droga da agenti di Polizia in servizio presso il Commissariato di Corigliano-Rossano. Si tratta di S.P., di 33 anni e di D.F., di 46.

L’arresto del trentenne è avvenuto ieri al termine di una perlustrazione in una cantina di Corigliano in uso all’uomo dove i poliziotti hanno rinvenuto un involucro contenente circa cento grammi di marijuana e altre 245 dosi contenente la stessa sostanza per un peso di 380 grammi, oltre a due bilancini di precisione. S.P. è stato tradotto nel carcere di Castrovillari.

Il secondo arresto è avvenuto sempre ieri durante una perquisizione in casa di un 46enne. Gli agenti hanno rinvenuto due involucri, uno contenente 27 grammi di “erba”, l’altro eroina, oltre a due bilancini.

