Molesta e minaccia l’ex compagna, misura cautelare per un trentenne

Avrebbe ripetutamente minacciato e molestato la sua ex compagna ricattandola che se non fosse tornata con lui avrebbe diffuso foto intime di lei.

Con l’accusa di stalking, violenza privata e violazione di domicilio, la Squadra mobile di Cosenza ha notificato a un uomo tunisino di 31 anni, residente a Rende, un’ordinanza del gip che dispone il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

A far scattare le indagini della polizia è stata la stessa donna che, evidentemente esasperata, ha sporto denuncia in Questura. Le indagini avrebbero permesso di ricostruire le ripetute minacce e molestie poste in essere dall’uomo verso la donna, che sarebbe stata vessata con condotte persecutorie e minacciata di vedere diffuse delle sue foto intime nel caso in cui lei non fosse tornata con lui.

La donna ha anche raccontato che l’uomo le faceva numerose telefonate e messaggi dal contenuto molesto e minaccioso. Se l’uomo dovesse insistere nelle minacce e violando il divieto di avvicinamento, scatta l’arresto.

Ad emettere il provvedimento cautelare il giudice del tribunale di Cosenza Salvatore Carpino su richiesta del pm della locale Procura della Repubblica.

