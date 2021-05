Con l’eroina in auto, arrestati due pusher a Cosenza

I Carabinieri della Compagnia di Cosenza, hanno arrestato in flagranza un 31enne ed un 22enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di appositi servizi antidroga, i militari della Sezione radiomobile, durante un posto di controllo, hanno intimato l’alt ad una vettura, con a bordo due uomini, che transitava per una via del centro cittadino.

Alla vista dei militari, i due hanno lanciato dal finestrino dell’auto una lattina metallica, successivamente recuperata dai militari, risultata poi contenere 28 grammi di eroina. E’ stato in quel momento che l’auto con a bordo i due ha accelerato per fuggire, ma i Carabinieri, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a raggiungere e a fermare la vettura in fuga.

Una volta bloccati i due fuggitivi, i militari hanno eseguito un’approfondita perquisizione dei due uomini e dell’autovettura. All’esito della perquisizione è stata rinvenuta un’ulteriore lattina che conteneva altri 30 grammi di eroina, già suddivisa in dosi.

Al termine degli accertamenti di rito è stato accertato anche che il conducente, il 22enne, era senza patente ed in condizione di recidiva. Inevitabili le manette. Al termine delle formalità di rito, i due giovani sono stati tradotti presso la casa circondariale di Cosenza in attesa dell’udienza di convalida, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

