Donna trovata morta a Cosenza, si ipotizza l’omicidio

Il cadavere di una donna di 68 anni, Mirella Spadafora, è stato trovato in un appartamento di una strada nei pressi di via degli Stadi a Cosenza. Sul posto ci sono i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo le prime notizie, l’allarme è stato lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. E’ atteso sul posto l’arrivo della Scientifica per i rilievi e per accertare se si tratti di omicidio o di morte naturale.

Dalle notizie che trapelano, però, potrebbe trattarsi di omicidio in quanto la casa è stata trovata a soqquadro. Si attende anche il medico legale per accertare se sul corpo della donna sono presenti lesioni o ecchimosi compatibili con una aggressione.

La morte, stando ai primi esami esterni, risalirebbe a qualche giorno fa. Sul caso la procura di Cosenza avrebbe aperto un fascicolo d’inchiesta.

