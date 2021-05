Senza auto e pediatra lontano, mamma rifiuta dono. “Ho bisogno di un medico vicino”

Ha rifiutato l’autovettura donatale da un generoso benefattore, la mamma di Taverna di Montalto Uffugo (Cosenza) che non riesce ad avere un pediatra nel proprio comune di residenza, ma deve spostarsi – senza averne i mezzi – fino a Bisignano, a 15 km dalla sua abitazione. La donna ha raccontato di aver ringraziato l’uomo, ma di “non essere in grado di mantenere l’auto”.

“Sono commossa – ha detto la donna – di tanta generosità, ma io ho solo bisogno di un medico più vicino che curi mio figlio”. Intanto, a seguito del tam tam mediatico, grazie all’intervento di alcuni consiglieri regionali, anche il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina si è messo in contatto con la donna, assicurandole che avrebbe fatto il possibile per risolvere il problema.

Nel frattempo, però, un pediatra con studio appunto a Bisignano si è recato nella caserma dei carabinieri di Rende per sporgere denuncia contro ignoti per diffamazione a mezzo stampa. Il medico, temendo di poter individuato come il pediatra in questione, ha ritenuto di dover proteggere la propria onorabilità, in quanto “non ho mai manifestato – ha detto l’interessato – alcun diniego a svolgere visite domiciliari ma, soprattutto, nessun assistito nell’ultimo periodo mi ha manifestato questa necessità. E non ho alcun paziente con la patologia riferita dalla signora”. (Ansa)

