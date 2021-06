Cassano, incendiato il portone dello studio di un consigliere. Indagini i carabinieri

Mentre l'opinione pubblica è scossa dalla morte della diciottenne Camilla Canepa dopo la somministrazione del siero, la politica fa quadrato attorno a sé stessa e gioca a scarica barile. Non c'era bisogno di nessuna vaccinazione per i giovani, che hanno una immunità naturale e, fra l'altro, in quelle fasce di età il numero dei decessi attribuiti al virus, in 15 mesi, è pressoché zero