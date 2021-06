Regionali in Calabria, Occhiuto è il candidato presidente del centrodestra. Spirlì vice

1 di 3

Il centrodestra ha scelto ufficialmente per la Regione Calabria di candidare Roberto Occhiuto alla presidenza, con Nino Spirli che in caso di vittoria sarà vice. Il primo è capogruppo di Forza Italia alla Camera, il secondo, leghista, è l’attuale presidente facente funzioni della Regione dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli.

“Sono onorato per la decisione della coalizione di centrodestra – ha detto Occhiuto – che mi ha voluto indicare come candidato unitario per la presidenza della Regione Calabria. Ringrazio per la fiducia che stanno riponendo in me il presidente del mio partito, Forza Italia, Silvio Berlusconi, il coordinatore nazionale, Antonio Tajani, la responsabile dei rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli, e il coordinatore regionale azzurro in Calabria, Giuseppe Mangialavori”.

“Ringrazio ovviamente anche i leader di Lega e Fratelli d’Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e gli amici delle altre formazioni della nostra area politica”, prosegue. “Sono capogruppo alla Camera dei deputati di un grande partito, in tanti negli ultimi mesi mi hanno chiesto se fossi davvero convinto di lasciare un incarico nazionale così prestigioso per cimentarmi in questa difficile sfida. Ma io ho scelto da tempo, ho scelto la Calabria”.

“Sono pronto sin da subito – ha spiegato Roberto Occhiuto – a lavorare, con abnegazione e con entusiasmo, per una campagna elettorale che si preannuncia lunga ed appassionante. Da domani sarò impegnato per raggiungere questo obiettivo, per vincere le prossime elezioni regionali. Ce la faremo. Dimostreremo che la Calabria non è una terra ingovernabile e che i calabresi sono cittadini di serie A come quelli delle altre Regioni. Cittadini che chiedono opportunità, che vogliono essere messi nelle condizioni di lavorare e prosperare esaltando le bellezze e le ricchezze del nostro territorio. Una Calabria migliore – ha concluso Occhiuto – è possibile. Faremo conoscere all’Italia intera una Calabria che nessuno si aspetta».

Le reazioni di Salvini e Berlusconi

«In Calabria ci sarà un ticket Occhiuto-Spirlì valorizzando passato, presente e futuro. Non vedo l’ora di tornare in questa splendida terra già all’inizio della settimana prossima. Sono contento, e contiamo di avere altri cinque anni di buon governo per dimostrare al mondo quanto è bella e forte, pulita e laboriosa la Calabria che fortunatamente è sempre più lontana dagli stereotipi di ndrangheta e mala amministrazione». Così il segretario leghista Matteo Salvini, al termine del vertice di centrodestra.

“Roberto Occhiuto, eccellente imprenditore e nostro bravissimo capogruppo alla Camera dei deputati, è il candidato del centrodestra alla guida della regione Calabria. Sarà capace non solo di vincere le elezioni, ma anche di governare bene una Regione bellissima, che ha molte potenzialità inespresse. Non vedo l’ora di tornare in Calabria per dare il mio contributo. Forza, Roberto! Forza Calabria!”. Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM