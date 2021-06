Da lunedì 21 Giugno la Calabria in zona bianca

Da lunedì anche la Calabria sarà zona bianca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire, appunto, dal 21 giugno.

Una buona notizia per la regione che si aggiunge al dato di oggi che vede zero decessi in Calabria nelle ultime 24 ore, con il dato dei nuovi positivi che si mantiene sostanzialmente stabile. Sono 77, ieri erano 69, i contagi registrati a fronte di 2.321 tamponi eseguiti. In lieve rialzo il tasso di positività che si attesta al 3,31% (era al 3%). In calo più consistente i ricoveri nei reparti di cura, -11 (112);nelle terapie intensive, -1 (10). Aumentano di 392 unità i guariti (60.256), mentre diminuiscono di 303 gli isolamenti domiciliari (6.899).

Dall’inizio della prossima settimana, dunque, la regione potrà tornare, senza allentare comunque l’attenzione sui rischi che non sono stati del tutto cancellati, ad una parvenza di normalità assieme a Basilicata, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano. Resta fuori solo la Valle d’Aosta.

