Belvedere, uomo gambizzato al culmine di una lite

Un uomo è stato gambizzato la notte scorsa a Belvedere Marittimo, sulla costa tirrenica cosentina. Il fatto, secondo quanto si è appreso, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata, pare, per futili motivi nei pressi di un lido sul lungomare.

Il ferito, un buttafuori, è stato condotto in ospedale dove è ricoverato. No sarebbe in pericolo della vita. Sul caso stanno indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura di Paola. Gli investigatori sarebbero sulle tracce dell’autore. A seguito dei fatti è stata disposta un’ordinanza di chiusura per tre locali.

