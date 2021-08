Sorpreso in strada mentre spacciava, aveva in casa mezzo kg di cocaina, in cella

Spacciava droga nei pressi nelle Poste centrali in via Veneto a Cosenza, ma è stato notato dalla Polizia mentre da una moto di grossa cilindrata è entrato in una vettura per cedere una dose di cocaina per poi uscire. Il movimento fulmineo tipico degli spacciatori non è sfuggito agli agenti che lo hanno fermato e perquisito.

Addosso, R.M., di 27 anni, con precedenti, aveva altre dosi di polvere bianca da smerciare ai suoi “clienti”. Gli agenti della Squadra mobile hanno così esteso la perquisizione a casa dove hanno rinvenuto circa mezzo kg di cocaina e 7mila ero cash. Tutto sequestrato.

Il giovane pusher è finito in carcere con l’accusa di possesso di droga ai fini dello spaccio. È stato stimato che se immessa sul mercato la coca avrebbe potuto fruttare circa 100mila euro.

