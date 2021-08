Scontro auto-moto, muore un 25enne

Un venticinquenne A.F., è morto in un incidente stradale avvenuto stamane sulla statale 18 Tirrena Inferiore nel territorio di Fiumefreddo Bruzio, in provincia di Cosenza.

La vittima era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto Fiat Doblò. Lo schianto si è verificato nei pressi di uno svincolo. I sanitari del servizio di emergenza urgenza 118 giunti sul luogo dell’impatto hanno constatato il decesso del ragazzo. Ferito il conducente della vettura.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia stradale per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco.

Il traffico veicolare sull’arteria stradale è stato è deviato con indicazioni in loco. Presenti anche le squadre Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino dellala circolazione.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM