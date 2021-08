Elisoccorso, Commissario Asp Cosenza chiede sostituzione del mezzo

“Il Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza, Vincenzo La Regina, preso atto della mancata operatività, a seguito di manutenzione presso la casa madre, dell’elicottero in servizio presso la base sita in località Cannuzze di Cosenza, già nella giornata di ieri ha formalmente richiesto al Responsabile Operativo della RTI Elitaliana, l’immediata sostituzione del mezzo”. E’ quanto si legge in una nota della struttura commissariale dell’Asp di Cosenza.

“Ancora – prosegue la nota – nella mattinata di oggi (ieri) 13 agosto, il Commissario Straordinario ha

ribadito al Responsabile operativo del servizio Luigi Serafini, di trovare idonea e

tempestiva soluzione alla problematica al fine di anticipare la consegna dell’elicottero,

già individuata dalla RTI Elitaliana per la data del 17 agosto p.v”.

Il caso della mancata operatività dell’elisoccorso di Cosenza era stato sollevato dal consigliere regionale del Pd Carlo Guccione.

