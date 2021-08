Comunali a Cosenza, Francesco Caruso è il candidato a sindaco del Centrodestra

1 di 3

E’ Francesco Caruso, attuale vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici nella Giunta Occhiuto, il prossimo candidato a sindaco di Cosenza per il Centrodestra.

La candidatura di Caruso, esponente di Forza Italia, è stata decisa dai vertici della coalizione nazionale e locale (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e altri) in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, in cui si vota anche per le regionali. L’uscente Mario Occhiuto ha già fatto due mandati di fila e – secondo la legge – non può più ricandidarsi per un terzo consecutivo.

Da dieci anni attivamente impegnato in politica, Francesco Caruso è dirigente dell’Anas in aspettativa nonché il figlio dello scomparso Roberto, già consigliere comunale della Città di Cosenza per numerose consiliature nelle fila del Msi, ex deputato e già assessore regionale.

Il sindaco uscente Mario Occhiuto: “Caruso è la persona giusta per proseguire il mio lavoro”

“Il mio mandato – spiega il sindaco Mario Occhiuto commentando su fb la scelta di Caruso – volge al termine. Tante sono state le emozioni che mi hanno accompagnato in questi dieci anni a servizio della mia comunità. Anche se io non ci sarò più, con Francesco Caruso sindaco di Cosenza continueranno ad andare avanti le mie idee, la mia visione di città, i nostri progetti, la prosecuzione del lavoro di una squadra”, dice Occhiuto.

“Il 3 e 4 ottobre prossimi, – prosegue l’attuale sindaco -, con la vittoria di Roberto alla Regione e con quella di Francesco al Comune, si verificheranno condizioni molto favorevoli che potranno portare benefici enormi non solo a livello regionale ma anche alla nostra città grazie ai rapporti di leale collaborazione che finalmente saranno resi possibili. Sono felice che tutto il centrodestra unito abbia scelto Francesco Caruso come candidato a sindaco della città di Cosenza”.

