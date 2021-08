Nascondono la droga negli slip, scoperti e arrestati

1 di 2

I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli hanno arrestato per droga due persone del posto. I militari, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Carlopoli, nel corso di un servizio di un comune posto di controllo alla circolazione stradale, fermavano un’utilitaria con alla guida G.L. 44enne e quale passeggero M.C. 47enne, entrambi nativi di Soveria, con precedenti specifici.

I due individui, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, avevano addosso ben occultati negli slip, complessivamente oltre 20 grammi di marijuana.

Le successive attività, estese presso l’abitazione e presso altre pertinenze nella disponibilità dei due uomini, consentivano di recuperare altrettanta quantità di medesima sostanza, un bilancino elettronico, nonché materiale per il confezionamento.

Quanto rinvenuto, coi circa 50 grammi di “erba”, è stato sequestrato. Inevitabili le manette in flagranza. Dopo le formalità di rito, i due indagati sono stati posti ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.

