Regionali in Calabria, de Magistris raccoglie firme per polo civico

Entra nel vivo la campagna elettorale di Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria, che oggi pomeriggio darà personalmente il via alla raccolta firme per le liste della sua coalizione civica alle ore 18 con un banchetto nel centro di Cosenza, in piazza XI settembre. E’ quanto si legge in una nota.

Da oggi saranno decine i gazebo e punti di raccolta firme sparsi per tutta la regione. “Ci presentiamo e chiediamo sostegno con sette liste di donne e uomini liberi, messe insieme con il popolo e per il popolo calabrese, contro pacchetti e paccotti di voti”, afferma de Magistris.

“Il nostro – aggiunge – è un progetto civico e plurale, che risponde solo ai diritti sociali e costituzionali – prosegue il candidato – Una ribellione culturale contro il vecchio sistema”. Oltre a Cosenza si potrà firmare, in molti centri della provincia, tra Scalea, Corigliano Rossano, Montegiordano, Castrovillari, San Lorenzo del Vallo, Civita.

A Catanzaro già dalle 9.30, in via dei Bizantini 87, e dal pomeriggio, in piazza Prefettura dalle 17.30 alle 19.30. Alle 18.30 sarà attivo un banchetto anche a Lamezia Terme, su corso Nicotera, presso la sede di Lamezia Bene Comune.Anche a Crotone saranno due i punti di raccolta firme, la mattina presso il comitato elettorale “de Magistris presidente” di via Raimondi, 15 e, in serata, a partire dalle 20, sul lungomare di fronte al Gambero Rosso.A Vibo Valentia sarà possibile firmare, di mattina e pomeriggio, contemporaneamente, sia in Traversa dei Basiliani, 1 con Progetto Europa, sia negli uffici dello studio notarile Lo Schiavo.

Numerosi, è scritto nella nota, saranno i banchetti anche tra Reggio Calabria, Palmi e la Piana di Gioia Tauro. A Reggio il punto di raccolta è la mattina, dalle 11, in via Damiano Chiesa 1. A Cinquefrondi presso la sede di Rinascita per Cinquefrondi, dalle 16 alle 20.

Tutti i punti di raccolta sono elencati nel file allegato e sul sito demagistrispresidente.it in costante aggiornamento.

PUNTI PER LA RACCOLTA FIRME IN PROVINCIA DI COSENZA

A Santa Maria del Cedro, presso la casa comunale dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18

A Scalea, presso lo studio a.te.c. Viale Primo Maggio n.114/124

A Corigliano Rossano in due punti: presso il comitato elettorale Via dei Normanni n.322 dalle 18:30 alle 20:30 e presso lo studio Algieri, in via Nazionale 182, area Corigliano

A Casali del Manco, in via Roma, località Scalzati

A Castrovillari, in piazza Indipendenza n.6/B dalle

A Cosenza, in piazza XI Settembre dalle 17 alle 20

A San Lorenzo del Vallo, presso il comitato elettorale Viale delle Libertà 87, dalle 9:30 alle 12:30

A Civita, presso la sede del comitato in Piazza Municipio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

A Montegiordano, piazza Falcone e Borsellino dalle 17 alle 19

A Rende in via Rossini dalle 19 alle 21

A Corigliano Scalo presso piazza Salotto dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20

A Casali del Manco in due punti: in piazza Alfredo Franco dalle 10 alle 13 dalle 16 alle 19 e in via Roma, località Scalzati

A Praia a Mare presso lo studio legale dell’avv. Norina Scorza

A Castrolibero presso la sede comitato elettorale, in via della Resistenza n.65 dalle 17 alle 19

PROVINCIA DI CATANZARO

A Catanzaro in due punti: in via dei Bizantini 87 dalle 9:30 alle 13 e dalle 16 alle 20 e in piazza Prefettura, all’altezza del Bar Chiricò, dalle 17:30 alle 19:30

A Catanzaro Lido, in via Corace n.46, presso lo studio dell’avv. Bova, dalle 17 alle 20

Ad Amaroni, in via G.Amendola n.73, presso lo studio dell’avv. Bova

A Montauro, presso il Villaggio Botterio dalle 16 alle 20

A Lamezia Terme, isola pedonale di corso Nicotera, presso la sede di Lamezia Bene Comune, dalle 18:30 alle 20:30

PROVINCIA DI CROTONE

A Crotone in due punti: presso la sede del comitato elettorale, in via Raimondi n.15 dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 20 e sul lungomare, davanti al Gambero Rosso dalle 20 alle 24

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

A Vibo Valentia in due punti: alla traversa dei Basiliani n.1 presso lo studio associato Progetto Europa, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 e in via Enrico Gagliardi n.1, presso lo studio notarile Lo Schiavo dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

A Reggio Calabria, in via Damiano Chiesa n.1/A, presso lo studio Legale Scrivo dalle 11 alle 13

A Cinquefrondi in via V.Veneto 20 sede Rinascita per Cinquefrondi, dalle 16 alle 20

A Taurianova in via Senatore Loschiavo n.70

A Giffone in via del Progresso n.47/C, dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19

A Palmi in via Gramsci n.43, presso lo studio Zaccuri dalle 9 alle 12

A Gioia Tauro in piazza Lungomare, incrocio viale Don Sturzo, dalle 19:30 alle 23:30

A Polistena, via Podgorica n.4 Studio Legale Grio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM