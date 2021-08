Nascondeva la droga tra un pony ed una capretta, arrestato

Nascondeva la droga tra un pony ed una capretta. Protagonista di questa curiosa modalità di occultamento, un uomo di 61 anni di Cassano all’Ionio che è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro (Cosenza).

Nello specifico nelle prime ore della mattina i militari della Tenenza di Cassano, dopo un lungo servizio di osservazione, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione dell’uomo, costituita da un fabbricato principale e da un terreno adiacente dove venivano custoditi degli animali.

I militari hanno proceduto ad effettuare dapprima una perquisizione dei locali della casa, che ha permesso di rinvenire diversi barattoli in vetro contenenti inflorescenze di marjuana, già pronte per la vendita, per circa 160 grammi.

Le operazioni di ricerca sono state estese alla zona esterna dell’abitazione, dove è stata effettuata la scoperta più stravagante: all’interno di un cortile recintato tra un pony ed una capretta vi erano cinque vasi contenenti delle piante in perfetta vegetazione di canapa indica, dell’altezza di circa due metri ciascuna. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

Sulla base di quanto accertato il 61 enne è stato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato dichiarato in arresto e dovrà comparire davanti le aule del Tribunale di Castrovillari per rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

