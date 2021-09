Incidente stradale nel cosentino, 4 feriti

E’ di quattro feriti, tutti soccorsi in condizioni non gravi da personale del Suem 118, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 241 in prossimità dello svincolo autostradale dell’A2 di Torano Castello. Due le auto convolte, una Minicooper e una Clio.

I feriti dopo essere stati estratti dalle auto sono stati trasportati nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per ulteriori accertamenti. A seguito dell’impatto, avvenuto per cause in corso di accertamento, una delle due vetture si è ribaltata per circa 300 metri innescando poi un’incendio di sterpaglie al bordo dell’arteria stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, distaccamento di Rende, è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza del sito. La circolazione veicolare ha subito disagi a causa della chiusura dell’arteria fino al completamento delle operazioni di soccorso.

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM