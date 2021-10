Berlusconi si complimenta con Occhiuto: “Siamo orgogliosi di te”

Ai Lettori Secondo Piano News non riceve finanziamenti pubblici come i grandi e piccoli media mainstream sovvenzionati a pioggia dallo Stato. Pertanto chiediamo gentilmente ai nostri lettori un contributo che può permetterci di sopravvivere e continuare a offrire una informazione vera, libera e corretta. Grazie!

SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM

“Ciao Roberto, complimenti vivissimi, siamo tutti orgogliosi di te che hai condotto una campagna seria ma convincente e fatto si che gli elettori della tua regione tornassero a considerare come cosa importante, l’esperienza, la competenza, la serietà. Dobbiamo andare avanti sempre secondo quella che è la nostra natura di persone serie, composte, parlando delle soluzioni che si possono dare ai problemi senza fare quelle tirate polemiche che purtroppo nella politica di questa stagioni sentiamo spesso fare a tutti gli altri”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata con il neo presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

“Credo – ha aggiunto Berlusconi – che dobbiamo essere felici di essere tornati in prima posizione in una regione come la Calabria e di potere attraverso di te garantire a questa regione un cambiamento rispetto ai governi del passato. Sicuramente verrò a festeggiare quando mi inviterete”. “Gli elettori calabresi ti hanno premiato – ha detto ancora- dando questi voti a te e alla forza che ti esprime e cioè Forza Italia”.