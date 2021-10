Salvini: “Con Occhiuto parlerò della formazione della giunta”

“Con il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nei prossimi giorni parlerò di Giunta e del ruolo che uomini e donne della Lega potranno avere sia nell’esecutivo che in Consiglio. A me non interessano le etichette ma la concretezza”.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a Catanzaro per partecipare ad una riunione con i vertici regionali del partito sul dopo elezioni in Calabria.

“Non c’è nulla di definito – ha aggiunto Salvini -però mi interessava ringraziare i calabresi per la fiducia data alla Lega. Ascoltare le opinioni di chi è stato eletto e di chi non lo è stato. Ci sono tanti sindaci che vogliono aderire al Movimento. Entro dicembre faremo il rinnovo di tutti i segretari cittadini. Abbiamo circa 2 mila iscritti e penso che nell’anno del Covid fare di più era difficile. Ripartiamo dai quattro consiglieri regionali con idee chiare. Intendiamo essere presenti più dopo le elezioni che prima”.