Violenta rissa a Cosenza, indaga la Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Cosenza indagano su una violenta rissa avvenuta nella zona dell’autostazione cittadina, in pieno giorno. Al momento sarebbero coinvolte quattro persone, tra cui due donne.

All’origine della lite ci sarebbe un diverbio tra un 35enne cosentino e una donna extracomunitaria. La discussione tra i due sarebbe poi degenerata in un’aggressione fisica dapprima tra le due donne e successivamente con il coinvolgimento degli uomini. Il tutto è stato ripreso da alcuni passanti e i video sono diventati virali sulle chat social.

Alcuni soggetti coinvolti nella rissa sono stati protagonisti di un’altra discussione avvenuta all’uscita di un bar, in una zona differente della città, ma in questa circostanza l’alterco non è sfociato nella violenza fisica.