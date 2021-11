Ambiente Italia, Il Sole 24 Ore: ‘Cosenza 4° in classifica come città più green’

Performance di Cosenza nella classifica delle città più green d’Italia, secondo quanto emerge dalla 28/a edizione del rapporto Ecosistema urbano realizzato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulla base di 18 indicatori in cinque settori: ambiente, aria, acqua, mobilità e rifiuti.

Nella classifica, capeggiata da Trento con al secondo e terzo posto, rispettivamente, Reggio Emilia e Mantova, e monopolizzata da città medie e piccole del nord, la sola eccezione è Cosenza.

Quinta nel 2018, era ottava l’anno scorso, ma é arrivata quarta grazie, in particolare, al primo posto per basso numero di incidenti e acque depurate, il quarto per le isole pedonali, il quinto per la diffusione del solare termico e fotovoltaico su edifici pubblici e il nono per la “ciclabilità”.