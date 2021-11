Giunta Occhiuto, Salvini esprime soddisfazione. E sul siluramento di Spirlì: “Lavorerà a Roma”

“Grande soddisfazione per la qualità e la rapidità con cui è stata scelta la giunta calabrese”. Così in una nota il leader della Lega Matteo Salvini.

“Buon lavoro al presidente Occhiuto, un grande ringraziamento a Nino Spirlì il cui lavoro è stato fondamentale e che collaborerà direttamente con me a livello nazionale: sarà una delle colonne per la crescita del partito in Calabria”.

“Buon lavoro al presidente Mancuso (Filippo, il leghista che in base ad accordi romani dovrebbe essere eletto presidente del Consiglio regionale, ndr) e all’assessore Minasi che ha una delega fondamentale e che lavorerà a stretto contatto con ministri e parlamentari della Lega”, conclude Salvini.