Sorpreso con oltre centro grammi di marijuana, arrestato

Personale del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia ha arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio E.C., di 25 anni residente nell’area urbana di Rossano.

Gli agenti hanno fermato l’uomo mentre viaggiava a bordo di un’auto di grossa cilindrata in una via centrale dell’area Rossanese. E.C. ha mostrato chiari segni di nervosismo il che ha indotto i poliziotti operatori ad effettuare un controllo sull’auto all’interno della quale è stato trovato un involucro contenente 111 grammi di marijuana, un coltello a serramanico ed altresì 3 involucri con la medesima sostanza pronti per essere venduti. Un successivo controllo a casa dell’uomo ha portato alla scoperta di altri 15,20 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Sempre nella medesima circostanza, in una stanza chiusa a chiave all’ultimo piano dell’abitazione è stata trovata cocaina suddivisa in due involucri per un peso complessivo di 5,5 grammi, una cassaforte amovibile con all’interno 250 euro ed una serra indoor funzionante completa di sistemi di ventilazione e irrigazione monitorata da un sistema di controllo dell’umidità di ultima generazione. L’uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.