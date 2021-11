Maltempo in Calabria, venerdì allerta rossa sull’alto Tirreno cosentino

Allerta gialla per tutto il resto della regione ad eccezione della zona del lametino dove l'allerta è arancione. Sindaco di Cosenza chiude le scuole

La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino di allerta meteo rossa per domani per l’alto Tirreno Cosentino. Allerta gialla per tutto il resto della regione ad eccezione della zona del lametino dove l’allerta è arancione.

In particolare, riferisce la Protezione civile calabrese, per domani sono previste “piogge diffuse e temporali sparsi” sull’alto Tirreno Cosentino e “piogge e temporali sparse” sul lametino.

Sul resto della regione sono previste “piogge sparse e temporali isolati, rovesci o temporali isolati”. Attesi anche “venti forti e mareggiate lungo le coste esposte su tutte le zone di allerta meteo”. Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.