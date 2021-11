Processo Bergamini, ricostruite le ultime ore di vita del calciatore del Cosenza

E' iniziato stamane in Corte d'Assise a Cosenza il processo per la morte del centrocampista trovato morto a Roseto Capo Spulico a fine '89. Unica imputata l'ex fidanzata Isabella Internò, accusata di omicidio, in concorso con altri.